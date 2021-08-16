لبنان.. الرئيس عون يرفض الاستقالة: سأقوم بواجباتي حتى النهاية

رفض الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاستقالة، مؤكدا أنه متمسك بالقيام بواجباته وإعادة إعمار البلاد حتى النهاية.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أعرب عون، اليوم الاثنين، عن أمله في أن يتوصل لبنان إلى حل الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل.

وأضاف "رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية".

وشدد على أن نضاله مستمر من أجل إعادة بناء البلد، رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضه وحملات التضليل والشائعات، مؤكدا أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية ولن يهزه أحد إن في موقعه أو في حرصه على مواصلة محاربة الفساد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، وفد "المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان في فرنسا".

وفي سياق متصل، قال موقع "لبنان 24"، إن الرئيس ميشال عون، سيلتقي رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في بعبدا بعد ظهر اليوم لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف السابق، سعد الحريري، طالب رئيس الجمهورية، ميشال عون، بالتنحي عن السلطة، وذلك بسبب حادث انفجار عكار، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.