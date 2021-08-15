بعد انفجار عكار.. تحرك عاجل من الرئيس اللبناني

تحرك عاجل من الرئيس اللبناني

علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد حادثة انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار والذي اودى بحياة عشرات الضحايا.

ووفقا لشبكة "إل بي سي"، أمر عون باستنفار القوى والاجهزة الامنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق والعمل لتقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الاسعافات لهم على حساب وزارة الصحة.

كما طلب الرئيس اللبناني من القضاء المختص اجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي ادت الى وقوع الانفجار، وتكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.

وأعرب عون عن ألمه إزاء ضحايا انفجار خزان المحروقات، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال إن "هذه المأساة التي حلت بمنطقة عكار ادمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع ابناء المنطقة في هذه المحنة التي المت بهم.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم الأحد، حصيلة إصابات ووفيات انفجار صهريج وقود في بلدة تليل في عكار شمالي لبنان.

وقال الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع تويتر أن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

وأضاف الصليب الأحمر أن 97 أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى محلي وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار مروع في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.