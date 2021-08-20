هوت شورت.. منة فضالى تخطف أنظار متابعيها

نشرت الفنانة منة فضالي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بإطلالة صيفية جذابة من أمام قصر المسعود، مرتدية "هوت شورت جينز" ونسقت معه تي شرت باللون الأبيض، معتمدة على تسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم أبرز جمالها.

وأحدث أعمال الفنانة منة فضالي، مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.



شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.



