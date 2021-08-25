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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يخاطب انجلترا باستثناء محمد صلاح ورفاقه للانضمام لـ منتخباتهم بتصفيات المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن التقدم بطلب رسمي إلى الحكومة البريطانية بعمل إستثناء لجميع اللاعبين الأفارقة بالسماح لهم بالسفر والانضمام لصفوف منتخباتهم خلال مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الأسبوع المقبل.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري نظيره منتخب أنجولا يوم ١ سبتمبر المقبل فيما يواجه منتخب الجابون يوم ٥ من الشهر ذاته.

ويواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا .

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك ، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

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الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الحكومة البريطانية أس العالم حسام البدري منتخب مصر الوطني الاتحاد الدولي لكرة القدم

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