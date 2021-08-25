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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على أرقام جونيور أجاي بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

جونيور اجاى
جونيور اجاى

اقترب النجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.


وخرج اللاعب النيجيرى جونيور أجاي من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تراجع مستواه منذ عودته من الاصابة.


ولعب جونيور اجاى منذ قدومه للنادي الأهلى ١٦١ مباراة بمعدل ١١٣٣٤ دقيقة نجح خلالها فى تسحيل ٤١ هدفا فينا نجح فى صناعة ٣٠ هدفا لزملائه.
 

ويبدو أن أيام النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلي من الرحيل أصبحت معدودة فى ظل افتقاد اللاعب مستواه بشكل ملحوظ طوال الفترة الحالية.

وأكد الإعلامى عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” أن هناك تطورا فى امر رحيل جونير أجاي عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكتب عمر ربيع ياسمين قائلا : “ جونيور اجاي رفض فكرة التمديد و مبدأ الإعارة والأهلي بدأ بالفعل مناقشة عروض بيعه ”.

أجاي للخلف در 

وشهدت الفترة الماضية تراجعا كبيرا فى مستوى جونيور أجاي مع الأهلى وهو ما أدى إلى فتح باب رحيله عن الفريق الأحمر ، وابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية فى ظل اعتماد موسيمانى المدير الفنى على الرباعي حسين الشحات وقفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

أزمة  جديدة لـ موسيماني 

وعلى جانب آخر ، كشف تقرير صحفي، عن وجود أزمة بين بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، وإدارة نادي صن داونز، بسبب 8 ملايين راند.

وعنونت صحيفة “sundayworld” الجنوب أفريقية: "موسيماني وصن داونز في حالة حرب بسبب 8 ملايين راند “ عملة جنوب أفريقيا".

وذكرت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن إدارة صن داونز تقدمت بشكوى مؤخرا في المحكمة العليا ضد موسيماني وشركة التسويق المملوكة لزوجته، لإعادة 8 ملايين راند، بعد رحيل المدرب عن الفريق في شهر نوفمبر الماضي لتدريب الأهلي.

وأوضحت الصحيفة، أن موسيماني كان يتقاضى 1.5 مليون راند شهريا، إلا أن رحيله من أجل تدريب الأهلي، دفع إدارة صن داونز لمطالبة بيتسو برد مقدم التعاقد.

 

وتابعت الصحيفة، أن موسيماني وزوجته، قدما أوراقا، إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع،  يعارضان فيها طلب صن داونز.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر من العام الماضي ، تدهورت العلاقة بين موسيماني، وبين صن داونز، لدرجة جعلت علاقة العمل بينهما لا تطاق.

 

وأضافت الصحيفة، أن موسيماني ألقى باللوم على صن داونز، وقال إنهم مسئولون عن انهيار العلاقة بينهما، لأنه في 22 أغسطس الماضي، أرسلوا إليه خطابا يطالبون فيه بتقديم تقارير قبل وبعد  وبعد كل مباراة ، بدلاً من مرة واحدة في الأسبوع، وفقا للعقد المبرم.

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