انطلاق معسكر منتخب مصر السبت المقبل بعد إعلان القائمة| اعرف موعد انضمام المحترفين

كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم بقطر.



قائمة منتخب مصر



ضمت قائمة منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في إنجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي..



وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

معسكر منتخب مصر

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر السبت المقبل الموافق 28 أغسطس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، وسينضم المحترفين إلى معسكر الفراعنة فى 30 أغسطس وذلك وفقا للأجندة الدولية التابعة للاتحاد الدولي .



ويعد محمد صلاح هو القائد الأول لمنتخب مصر بقرار من حسام البدري الذى منحه ارتداء شارة القيادة ، ويأتى بعده وفقا للترتيب كلا من عبدالله السعيد صانع الألعاب فى المركز الثاني ومحمد عبدالشافي الظهير الأيسر فى المركز الثالث ثم عمرو السولية فى المركز الرابع ، وأحمد حجازى فى المرتبة الخامسة ومحمد الننى فى المركز السادس.

