مجاهد يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة وموقف الجبلاية من غياب محمد صلاح

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن الزمالك يتسلم درع الدوري عقب مباراة البنك الأهلي مثلما حدث الموسم الماضي مع الأهلي مشددا أن الأمر سيتم بحضور رئيس النادي وراعي الدوري .

وأضاف احمد مجاهد في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الموسم المقبل سيشهد إنشاء رابطة الأندية المحترفة .

وتابع ان انتخابات اتحاد الكرة ستقام شهر يناير المقبل في ايام 3 و5 او 3 و4 مشددا ان الاعلان عن الانتخابات سيكون قبل 31 اكتوبر.

وأكمل ان قراره نهائي بعدم الترشح لـ الانتخابات المقبلة .

وأكمل ان الفار سيستمر الموسم المقبل بالاضافة لتدريب عدد جديد من الحكام خلال شهر سبتمبر المقبل .

وتابع أن الموسم المقبل سيشهد وجود 5 اجانب بالاضافة لـ 5 ناشئين مشددا ان هناك مقترح لتقليص عدد الاندية في الدوري لاقل من 18 ناديا.

وعن انضمام محمد صلاح نجم ليفربول لـ المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم فأكد ان الاتحاد مازال يسعى لضم اللاعب مشددا أن هناك جهود كبيرة مبذولة في هذا الشأن.

خالد الغندور يعلن صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي وصدمة بشأن تجديد بن شرقي



كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل الميركاتو الصيفي في نادي الزمالك.

وأكد خالد الغندور في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن النادي سيتعاقد مع لاعبان أحدهما مصري والاخر أجنبي مشددا انهما صفقتين من العيار الثقيل.

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك سيضم اللاعبان في مركز رأس الحربة و وسط ملعب مدافع اي في مركز فرجاني ساسي مشددا ان اللاعب المصري سيكون دولي

وعن تجديد عقد أشرف بن شرقي نجم الزمالك فأكد ان المفاوضات مستمرة حتى الآن ولكن الأزمة هي المقابل المادي مشددا ان اللاعب مستمر مع الفريق لـ يونيو المقبل.

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل المشادة الكلامية بين حميد أحداد نجم الفريق وأسامة نبيه المدرب العام للفريق خلال مران أمس.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن المشادات كانت كلامية فقط ولم يتطور الامر للتشابك بالايدي مثلما اشيع مشددا ان السبب هي الحالة النفسية السيئة للاعب بسبب عدم مشاركته أساسيا منذ فترة طويلة.

وأضاف خالد الغندور أن حميد أحداد اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء خلال تقسيمة الفريق لذلك قام بخلع التي شيرت وإلقائه على الأرض ثم غادر الملعب فطلب منه نبيه العودة للمران.

وتابع خالد الغندور أن أحداد احتد في الحديث وطلب من نبيه ألا يتحدث معه بتلك الطريقة فرد عليه نبيه “ اطلع بره ” مشددا ان احداد اعتذر لـ نبيه عقب المران .

وأكمل أن حميد أحداد لاعب مميز وملتزم ولكن حالته النفسية السيئة اثرت سلبا عليه مشددا انه تلقي عروض ويرغب في إثبات مهاراته .

رد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :" الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز".

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له اليوم الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.



كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء غدا الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.



وتضم القائمة كل من :



حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد - حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي