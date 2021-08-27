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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلاح ذو حدين..

حل مثالي للقضاء على مرض السكر.. فيديو

دعاء سهيل، استشاري
دعاء سهيل، استشاري تغذية علاجية

قالت الدكتورة دعاء سهيل، الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن مرض السكر سلاح ذو حدين، مؤكدة أن التخلص من الخلايا الدهنية يساعد على إنهاء مرض السكر.


وأضافت “سهيل”، في حوار خلال حوارها ببرنامج مش بالحجم" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجسم يحتوي على 3 أجهزة مسؤولة عن الحرق، وهي “الغدة الدرقية والرحم والمرارة”، موضحة أن التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في عملية الحرق.
 

وتابعت أنه في “سن الأربعين يحدث للجسم بعض التغيرات التي تتسبب في حدوث خلل الهرمونات داخل جسم المرأة، وعليه يحدث تراكم لخلايا الدهون حول الخصر”.

 

وشددت على أهمية كورس علاجي يحتوي على الحوارق، مثل بعض الأعشاب والبرتقال المر والقهوة الخضراء.


وأردفت دعاء سهيل، أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أن في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.
 

واختتمت بأنها لا تنصح بـ"الدايت" بل بتقسيم اليوم ويتم تناول الوجبات على فترات حتى يحصل إشباع بطريقة صحيحة.

 

السكر مرض السكر الخلايا الدهنية دعاء سهيل التغذية العلاجية اخبار التوك شو

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