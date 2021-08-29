وصل لـ99 هدفا.. محمد صلاح يحقق أرقاما قياسية بعد هدفه في تشيلسي

استطاع محمد صلاح نجم ليفربول أن يسجل في شباك تشيلسي من ضربة جزاء في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله، مساء السبت، وسجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.



وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم 7.3/10 وهو الأعلى بين لاعبي ليفربول.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح تمكن بنجاح من تسجيل 14 ركلة جزاء من أصل 14 ركلة سددها مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

كما سجل صلاح 3 أهداف أمام تشيلسي خلال مواجهته لفريقه السابق ومنها ركلتي جزاء، ليكرر رقم مايكل أوين منذ 18 عاما، عندما سجل ركلة جزاء ضد بطل أوروبا في أغسطس 2003.

كما وصل صلاح بهدفه في شباك تشيلسي إلى 99 هدفًا في البريميرليج ليقترب من رقم الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق صاحب الـ104 أهداف.

ويعتبر دروجبا في صدارة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي إلا أن صلاح اقترب من معادلة رقمه.