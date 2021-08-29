أكبر من " إيفرجيفن ".. هيئة قناة السويس تكشف تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، على خلفية مرور سفينة الحاويات العملاقة EVER ACE ، إن هذه السفينة أكبر السفن التي مرت بقناة السويس من حيث عدد الحاويات ، موضحا أن عدد الحاويات بها بلغ 24 ألف حاوية ، معقبا : " أول مرة تعدى على القناة سفينة بحجم الحاويات دي ومترصاصين على 12 صفا ، وهي قادمة من الصين ومتجهة إلى دولة هولندا .

وأضاف الفريق أسامة ربيع ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن هناك اهتماما كبيرا بتلك السفينة من القناة بأكملها وذلك تسهيلا لعبورها بنجاح ، وتطلعا لعبور الميد من السفن الشبيهة لها .

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة تمنح السفينة التهاني فور وصولها ، بالإضافة إلى منحها درع الهيئة فور عبورها ، متابعا : "هذه السفينة أضخم من سفينة إيفرجيفين .. فأحنا بنعدي سفن أكبر من إيفر جيفين وهو دليل ثقة بالهيئة ".

وتابع " ربيع " : قناة السويس جاهزة أنها تستقبل 100% من أسطول الحاويات بالعالم ، مهما كانت حجمها .

وأكد “ ربيع ” عبورها بسلام بالأمس وأنه تابع بنفسه خط سيرها ومرورها بسلام بهيئة قناة السويس .

