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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزل الإسماعيلية المنهار.. صور

إنهيار منزل بالإسماعيلية
إنهيار منزل بالإسماعيلية

فرضت قوات أمن الإسماعيلية، كردونا أمنيا بمحيط منزل تحت الإنشاء انهار سقفه في منطقة أبوعطوة، وذلك لمنع وصول الأهالي لموقع انهيار سقف المنزل ولتسهيل عمليات البحث عن شخص مفقود أسفل الركام وأنقاض المنزل.

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وانهار سقف عقار أثناء القيام بالصبة الخرسانية في ابو عطوة في الإسماعيلية.


وقال مصدر في محافظة الاسماعيلية، إن المنزل يقع في منطقة ابو عطوة، مشيرًُا إلى سقوط متوفي وإصابة شخصين تحت أنقاض المنزل المنهار.

انهيار منزل تحت الإنشاء في الإسماعيلية أثناء صب الخرسانة

تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا بإنهيار الصبة الخرسانية وسقوط ضحايا.


وتوجهت فور تلقي البلاغ قوات الحماية المدينة وسيارات الاسعاف، وجاري محاولات انتشال الضحايا والانقاض.


ونجحت الحماية المدنية في انتشال جثمان المتوفي ونقله الي المشرحة، كما تم نقل المصابين الي اقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

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الاسماعيلية أبو عطوة عقار تحت الانشاء

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