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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدري يعلن رسميا غياب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر وأنجولا

صدى البلد

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري غياب محمد صلاح عن مواجهتي أنجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، يأتي ذلك على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا قبل انطلاق معسكر المنتخب.

وشملت قائمة  منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي..

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

وضم حسام البدري 9 لاعبين من الاهلى لقائمة منتخب مصر وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وحسين الشحات ومجدى قفشة وصلاح محسن ومحمد شريف فيما ضم المدير الفنى لمنتخب مصر 6 لاعبين من الزمالك وهم محمد أبو جبل ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو .

وضم البدرى من بيراميدز 4 لاعبين هم على جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ومن سموحة اثنين لاعبين وهم مصطفى فتحى والهانى سليمان ومن الإسماعيلى باهر المحمدى بجانب باقية اللاعبين المحترفين .

كاف يخاطب انجلترا باستثناء محمد صلاح ورفاقه للانضمام لـ منتخباتهم في تصفيات كأس العالم 2022
 

 يذكر أن  الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  “كاف”، أعلن مؤخرا،عن التقدم بطلب رسمي إلى الحكومة البريطانية بعمل استثناء لجميع اللاعبين الأفارقة بالسماح لهم بالسفر والانضمام لصفوف منتخباتهم خلال مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم  2022، التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري نظيره منتخب أنجولا يوم ١ سبتمبر المقبل فيما يواجه منتخب الجابون يوم ٥ من الشهر ذاته.

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