صراع الحريفة|أفشة يقود تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا على حساب عبدالله السعيد

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بمحمد مجدى أفشة فى التشكيل الأساسى للفراعنة خلال مواجهة أنجولا المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويرى البدرى أن أفشة يسير بشكل مميز من الأهلى خلال الفترة الأخيرة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهمه فى التواجد فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على حساب عبدالله السعيد صانع الألعاب الأخر فى صفوف المنتخب .



وشهدت قائمة منتخب مصر ضم كل من مجدى أفشة وعبدالله السعيد فى مركز صناع اللعب ، ويعد اللاعبان من نجوم الكرة المصرية فى السنوات الماضية نظرا للقدرات الجيدة التى يمتلكوها .



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت قائمة منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا.



وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.