عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الحريفة|أفشة يقود تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا على حساب عبدالله السعيد

أفشة
أفشة

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على الدفع بمحمد مجدى أفشة فى التشكيل الأساسى للفراعنة خلال مواجهة أنجولا المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرى البدرى أن أفشة يسير بشكل مميز من الأهلى خلال الفترة الأخيرة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهمه فى التواجد فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على حساب عبدالله السعيد صانع الألعاب الأخر فى صفوف المنتخب .

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم كل من مجدى أفشة وعبدالله السعيد فى مركز صناع اللعب ، ويعد اللاعبان من نجوم الكرة المصرية فى السنوات الماضية نظرا للقدرات الجيدة التى يمتلكوها .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت قائمة منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح ومحمد النني.

حسام البدري منتخب مصر محمد مجدي قفشة عبدالله السعيد كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى ليبيا: استمرار المرتزقة في البلاد يشكل تهديدا دوليًا

بـ ضمان المعاش والراتب.. بنك ناصر الاجتماعي يطلق تمويل "حاضر"| تفاصيل

البحر الأحمر مضطرب ورياح شديدة.. تفاصيل الطقس غدا على القاهرة والمحافظات

التهاب في عضلة القلب . وفاة سيدة بعد تلقيها لقاح فايزر بنيوزيلندا

إعلان جديد من الصحة العالمية بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاحات كورونا

4 سفن صينية تقتحم المياه الإقليمية اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الناس هتزعل منى .. تعليق نارى من شوبير على إيقاف شيكابالا 8 أشهر

بعد شائعة بحثه عن العمل.. نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا بشأن أسامة عباس

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

بيراميدز يخطف صفقة الموسم من الزمالك

ليس ريان فقط.. شوبير يعلن رحيل مهاجم الأهلي رسميا إلى الدوري التركي

رسميا.. مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم بدون حضور جماهيري

أبرزها الابنة غير المتزوجة.. 4 فئات مستحقة للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

التعليم العالي: 118280 طالبا تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يتفقد مصانع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بأكتوبر .. صور

شوكة جديدة في حلق طالبان.. 3 زعماء لن يجعلوها تهنأ بالسلطة أبدًا

بطل من فولاذ.. حسين الصاوى تحدى الظروف و حصل على أول بطولة فى الكيك بوكسينج

وزارة الثقافة ترفع شعار حياة كريمة في 15 قرية بأسيوط .. ختام الفعاليات الإبداعية والثقافية المشاركة في المبادرة الرئاسية

فيديو

الطفل المعجزة يقلد الزعيم ونجوم الكوميديا بطريقة ساخرة|فيديوجراف

فيديوجراف| إنها تقترب.. موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

هربا من الموت.. تفاصيل حادث طارق علام ودينا رامز

فيديوجراف.. مطالبات بطردها.. رانيا علواني تستفز جماهير النادي الأهلي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: من أجل مستقبل أفضل

عرفه علام يكتب: هزيمة الخوف بعزيمة الإصرار

زينب عبدالله تكتب: الرادار الإلهي

جمال قرين يكتب: أخيرا الصعيد على خارطة التنمية والتطوير

محمد شعبان يكتب: معركة الوعى

د.فتحي حسين يكتب: مؤتمر بغداد وبناء العراق الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

د.مجدي بدران

مدرّسة أمريكية تنقل سلالة دلتا إلى 26 شخصا

أحمد فرغلى رضوان

أنا لا أكذب ولكني أتجمل

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ