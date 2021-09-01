هنزيد 10 كيلو بسببها.. الحضري يشارك فيديو من عزومة عبدالحميد بسيوني| شاهد

نشرعصام الحضرى مدرب حراس سيراميكا كليوباترا، فيديو، من عزومة عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، له، وذلك عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”.



وعلق عصام الحضري على الفيديو: “كابتن عبد الحميد بسيوني يا أبو الكرم كله، ألف شكر يا بسيوني على العزومة الجميلة دي والبط والحمام والأكل الحلو ده”.

وأضاف الحضري: "يا عم زودتنا 10 كيلو في الأكلة دي لوحدها، واليوم كان جميل مع الصُّحبة الحلوة، ودايما عامر يا حبيبي يا رب".



وحصل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق مدرب حراس سيراميكا كليوباترا، على كارنية الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، تمهيداً لبدء مشواره التدريبي.



ونشر عصام الحضري عبر حسابه علي "انستجرام"، صورة الكارنية الذي يعلن اجتيازه الدورة، وكتب: "بكل فخر واعتزاز وبعد حصولي على رخصة التدريب B؛ أتشرف بحصولي على كارنيه الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم".



وأكمل: "هذه هي البداية فقط، وسيظل شعاري دائما؛ هو السعي نحو الطموح ليصبح واقعا".



