مصر تواجه الأردن في نصف نهائي بطولة كأس العرب للسيدات

اكتملت ملامح الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لسيدات كرة القدم؛ بعد تأهل المنتخب الأردني إلى نصف نهائي البطولة؛ عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 1/4 في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالبطولة المقامة حاليا بمصر حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتأهل عن المجموعة الأولى كلا من منتخبي مصر وتونس.

وستحصل جميع الفرق على راحة لمدة يومين، على أن تقام مباراتي نصف النهائي، يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الأردني، فيما سيواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي.



وخطف المنتخب الأردني- بهذا الفوز- بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة التي تصدرها بالعلامة الكاملة المنتخب الجزائري.



وشهدت المباراة تقدم المنتخب الأردني منذ اللحظات الأولى من اللقاء، الذي أقيم مساء الثلاثاء، بالاعتماد على التمريرات الطويلة والضغط في منطقة المنتخب الفلسطيني حيث نجحت في التسديد كل من ميساء جبارة "هدفين" وآية المجالي ولونا المصري لمنتخب الأردن، فيما سجلت هدف منتخب فلسطين لانا عبد ربه.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب الأردني إلى 3 نقاط خلف المنتخب الجزائري المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.. فيما توقف رصيد منتخب فلسطين عند صفر نقاط في المركز الثالث والأخير ليودع البطولة رسميا.