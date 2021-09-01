مصر تواجه الأردن في نصف نهائي بطولة كأس العرب للسيدات

اكتملت ملامح الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لسيدات كرة القدم؛ بعد تأهل المنتخب الأردني إلى نصف نهائي البطولة؛ عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 1/4 في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالبطولة المقامة حاليا بمصر حتى 6 سبتمبر المقبل.
وتأهل عن المجموعة الأولى كلا من منتخبي مصر وتونس.
وستحصل جميع الفرق على راحة لمدة يومين، على أن تقام مباراتي نصف النهائي، يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الأردني، فيما سيواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي.
وخطف المنتخب الأردني- بهذا الفوز- بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة التي تصدرها بالعلامة الكاملة المنتخب الجزائري.
وشهدت المباراة تقدم المنتخب الأردني منذ اللحظات الأولى من اللقاء، الذي أقيم مساء الثلاثاء، بالاعتماد على التمريرات الطويلة والضغط في منطقة المنتخب الفلسطيني حيث نجحت في التسديد كل من ميساء جبارة "هدفين" وآية المجالي ولونا المصري لمنتخب الأردن، فيما سجلت هدف منتخب فلسطين لانا عبد ربه.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب الأردني إلى 3 نقاط خلف المنتخب الجزائري المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.. فيما توقف رصيد منتخب فلسطين عند صفر نقاط في المركز الثالث والأخير ليودع البطولة رسميا.