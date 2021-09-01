عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه الأردن في نصف نهائي بطولة كأس العرب للسيدات

كأس العرب للسيدات
كأس العرب للسيدات لكرة القدم

اكتملت ملامح الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لسيدات كرة القدم؛ بعد تأهل المنتخب الأردني إلى نصف نهائي البطولة؛ عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 1/4 في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالبطولة المقامة حاليا بمصر حتى 6 سبتمبر المقبل.

 

وتأهل عن المجموعة الأولى كلا من منتخبي مصر وتونس.

 

وستحصل جميع الفرق على راحة لمدة يومين، على أن تقام مباراتي نصف النهائي، يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الأردني، فيما سيواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي.


وخطف المنتخب الأردني- بهذا الفوز- بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة التي تصدرها بالعلامة الكاملة المنتخب الجزائري.


وشهدت المباراة تقدم المنتخب الأردني منذ اللحظات الأولى من اللقاء، الذي أقيم مساء الثلاثاء، بالاعتماد على التمريرات الطويلة والضغط في منطقة المنتخب الفلسطيني حيث نجحت في التسديد كل من ميساء جبارة "هدفين" وآية المجالي ولونا المصري لمنتخب الأردن، فيما سجلت هدف منتخب فلسطين لانا عبد ربه.


وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب الأردني إلى 3 نقاط خلف المنتخب الجزائري المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.. فيما توقف رصيد منتخب فلسطين عند صفر نقاط في المركز الثالث والأخير ليودع البطولة رسميا.

ترشيحاتنا

جريزمان إلى أتليتكو مدريد .. أرقام النجم الفرنسي صاحب الـ 30 عاماً

حقيقة هجوم فتاة منتقبة على عبدالله بالخير لتقبيله على المسرح

بعد الانسحاب.. قرار أمريكي جديد بشأن أفغانستان

باريس سان جيرمان يضم البرتغالي نونو مينديز مُعارًا لموسم واحد

قطاع المعاهد يعلن نتيجة طعون الشهادة الثانوية برقم الجلوس

نور إيهاب : عندي 19 سنة ومش مخطوبة.. وهذه مواصفات فتى أحلامي|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ