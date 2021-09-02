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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فائدة نبات "البيستا" فى خسارة الوزن.. استشارى النباتات يجيب

الغزالى
الغزالى

كشف الدكتور خالد الغزالي،استشارى النباتات الطبية عن نبات "البيستا"، موضحاً أنه يتكون من 4 عناصر تساعد على التخسيس.

وأضاف خالد الغزالي استشارى النباتات خلال لقائه مع برنامج "حياتك صحتك" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نبات "البيستا" يحتوى على السيليوم  ، الردة ، الشوفان بالإضافة إلى الكروم بإجمالى 500 وحدة فى هذا المنتج  ، ومضادات الأكسدة وفيتامين  سى.

وأكد استشارى النباتات الطبية أن الألياف الغذائية تعمل على تقليل امتصاص الدهون  ، الكربوهيدرات ، مشيراً إلى أن كورس العلاج الغذائى يكون خالى تماماً من مصطلح  " تناول الأكل".

وتابع خالد الغزالي استشارى النباتات أن مادة " السيلييوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون ، مؤكداً أن نبات " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، وهو جزء من كورس التخسيس.

استشارى النباتات وزارة الصحة فيتامين سي الكربوهيدرات خسارة الوزن الصحة المصرية مضادات الأكسدة

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