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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتهاء التحقيق.. حسن شاكوش: أثق فى قرار نقابة المهن الموسيقية

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أدلى مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتصريح معقبا على التحقيق معه بمقر نقابة المهن الموسيقية. 

وقال حسن شاكوش في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد” عقب الانتهاء من التحقيق معه اليوم بمقر النقابة: «أثق فى قرارالنقابة وعدالتها وأحترم القرارات التى تصدر عنها». 

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن خلاف وقع بين حسن شاكوش، وفرقة رضا البحراوي، وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك؛ قبل وقوع أزمة أكبر.

وظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال: "هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه".

تصريحات حسن شاكوش

وخرج حسن شاكوش، في فيديو لايف على موقع فيسبوك، للرد على رضا البحراوي بعدما استمرت المناوشات بينهما على السوشيال ميديا ومن خلال حفلاتهما الصيفية.

وقال حسن شاكوش: “صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليا كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، ما ينفعش إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حاطة العدة بتاعتها في نمرتي”.

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وأضاف حسن شاكوش: “الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخد حقه، مش ينفع إن أطلع ألاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا، اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجود، واللي مش عايزه يبقى مش موجود”.

وأوضح حسن شاكوش: “بعد ما خلصت آخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومارضيتش اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد”.

وتابع حسن شاكوش: “بعد ما خلصت ونزلت لاقيت أستاذ رضا البحراوي طلع وبيقول هو فين شاكوش هو هرب ولا جرى، لا يا بحراوي أنا ولا جريت ولا هربت أنا خلصت الفقرة بتاعتي زيي أي نجم بخلص وبروح بيتي”.

وتحدث حسن شاكوش عن تاريخ رضا البحراوي الفني ووصفه بعدة جمل منها: "إنت ملكش أغاني وملكش CV وكل اللي بتغنيه بتاخده عالجاهز.. احنا مجيناش ع البايظ.. احنا تعبنا على نجاح.. لو شفت الأرقام بتاعتي على يوتيوب هتتخض وأنا اشتغلت مع نجوم كبار.. أغني معاك إزاي بعد أحمد سعد، وأغنية من بتوعي بتاريخك كله".

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