وائل جسار يتغزل في زوجته بصورة رومانسية

نشر النجم اللبناني وائل جسار صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ظهر وائل جسار بإطلالة رومانسية برفقة زوجته ميراي مقدسي وعلق على الصورة قائلا: "كل الدني" نالت إعجاب متابعيه.



وأحيا وائل جسار مؤخراً حفلا فى العلمين الجديدة، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.



وقدم وائل جسار لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة، مثل "غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه" وغيرها من الأغنيات.



وطرح وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "ولا فى الأحلام"، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.