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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 5 من رجال البحرية الامريكية في تحطم مروحية قبالة سواحل كاليفورنيا

مروحية تابعة للبحرية
مروحية تابعة للبحرية الامريكية

أعلنت البحرية الأمريكية مقتل خمسة من بحارتها بعد أربعة أيام من تحطم طائرتهم المروحية في المحيط الهادي على بعد 60 ميلاً من ساحل سان دييجو.

واختفى البحارة الثلاثاء الماضي أثناء قيامهم بعمليات طيران روتينية من حاملة طائرات يو إس إس ابراهام لينكولن من طراز نيميتز.

وتم إنقاذ فرد واحد فقط من أفراد الطاقم الذي كان على متن مروحية MH-60S التي تم إسقاطها كما هي الآن في حالة مستقرة.

وأصيب خمسة آخرون من أفراد الطاقم في الحادث، حسبما ذكرت البحرية، وتم إنقاذهم.

ونُقل اثنان إلى كاليفورنيا لتلقي العلاج في المستشفى، بينما عولج الثلاثة الآخرون على متن حاملة الطائرات لينكولن.

وأكد الأسطول الأمريكي الثالث الخبر في بيان صحفي يوم السبت.

وقال رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي “نشعر بحزن عميق لفقدان خمسة من البحارة والمصابين بعد مأساة مروحية MH-60S قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا”.

وأضاف “نقف جنبًا إلى جنب مع عائلاتهم وأحبائهم وزملائهم الذين يحزنون”.

تحطمت المروحية فى المحيط الهادى فى حوالى الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلى لجنوب كاليفورنيا 

وفي هذه الأثناء، لم يتم الكشف عن هويات البحارة الخمسة حتى الآن ، حيث صرح مسؤولو البحرية أنهم سيحجبون أسمائهم حتى يوم غد ، وفقًا لسياسة البحرية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم انتشال جثثهم حتى بعد ظهر يوم السبت.

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