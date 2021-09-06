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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة

ضمن مبادرة الرئيس.. تنظيم قافلة سكانية شاملة في حوش عيسى

قوافل سكانية شاملة
قوافل سكانية شاملة

شدد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

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تنفيذ قوافل سكانية شاملة بحوش عيسى 

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبدالهادي رشوان، بالتعاون والتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة بتنظيم قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك في التنمية " بقرية فرهاش التابعة لقرية أبو الشقاف وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- 

 - توقيع الكشف الطبي علي ( ١٢٥ أمراض نساء  - ٧٥ تركيب لولب  - ٤٥ كشف باطنة - ٣٥ أطفال ).

- الكشف على ٩٣٠ أغنام و ١١٢ أبقار وجاموس ، كما تم رش أكثر من ١٢٥٠ رأس ماشية

- تم استكتاب ٤٦ من أهالي القرية رجال ونساء.

- تم توزيع ١٧٠ أنبوبة غاز بسعر المصنع على أهالي القرية 

- تم قبول طلبات ٥٦ من الأهالي بخصوص تكافل وكرامة .

- كما تم خلال القافلة تركيب ٧ كشافات وتصليح  ٣٥ كشاف بشوارع القرية.

- تم  توفير الدواء بالإدارة الصحية وتشجير مداخل القرية إزالة التراكمات ووضع صناديق قمامة من قبل الوحدة المحلية.

- كما قامت جمعية المستقبل لتنمية القرية خلال القافلة بتوزيع ٦٠ شنطة مواد غذائية على المطلقات والأرامل

مبادرة الرئيس رئيس الجمهورية حياة كريمة حوش عيسى البحيرة محافظ البحيرة

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