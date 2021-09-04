بعد حياة كريمة.. أطفال إحدى قرى البحيرة: المدرسة الجديدة واسعة وألوانها حلوة

أجرت الإعلامية عزة مصطفى لقاءات مع مجموعة من الاطفال داخل إحدى قرى محافظة البحيرة التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي .



وقال أحد الأطفال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" ملاعب مراكز الشباب حلوة أوي ".

وأضاف طفل آخر :" الملعب اللي بنلعب فيه حلو وزمان كنا بنلعب في حتة فاضية كلها زلط، ولكن الوضع حاليا أفضل ".

وأكمل طفل آخر :" المدرسة الجديدة جميلة وواسعة وألوانها حلوة والفضول واسعة والمدرسة القديمة كانت ضيقة و مكناش بنعرف نلعب ولا نتعلم بشكل جيد ".

ومن جانبها قالت رشا كليب منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة، إن مجموعة من شباب خريجي البرنامج الرئاسي شاركوا في مبادرة حياة كريمة ونشارك في متابعة مشاريع تطوير قرى المحافظة.





وأضافت رشا كليب في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" محور سكن كريم من أهم محاور مبادرة حياة كريمة".

وتابعت رشا كليب :" الناس دي كانت عايشة في عشش ولكن مبادرة حياة كريمة وفرت سكنا كريما لهؤلاء الأهالي ".