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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "من أجل زيكو"

فيلم من اجل زيكو
فيلم من اجل زيكو

نشر المخرج بيتر ميمى صورة من كواليس احدث افلامه “من اجل زيكو” والذى يعد ضمن سلسلة أفلامه “المستضعفون” ، والتى أعلن عنها من قبل وكانت البداية مع فيلم “موسى”. 

وعلق بيتر ميمى على الصورة : “فيلم من اجل زيكو.. انتظروا الرحلة الشتاء اللى جاى ان شاءلله تأليف مصطفى حمدى الهوارى”. 

وفيلم “من أجل زيكو” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور فتاة تسكن في منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

فيلم موسى 

وكان كشف المخرج بيتر ميمي، عن كواليس تصميم روبوت فيلم “موسى” الذي عرض مؤخراً في دور عرض السينما.

نشر بيتر ميمي، صور من الروبوت من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، وعلق قائلاً: "ملامح من تصميم #موسى.. (التكوين و الشكل و آلية التشغيل) .. حاولنا يكون بسيط وملائم للبيئة المصرية .. #موسى مجرد بداية لمشروع كبير إن شاء الله".

يذكر أن عدد من صناع السينما والنجوم أشادوا بفيلم موسى للمخرج بيتر ميمي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي، إذ تم عرض الفيلم فى  11 أغسطس الماضى للجمهور.

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بيتر ميمي يكشف كواليس تصميم روبرت فيلم موسى

النجوم

وكان أشاد عدد من النجوم بفيلم “موسى” ولعل من ابرزهم أمير كرارة  والذى كتب : “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي .. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

وأكمل: “بس بعد ماشوفت فيلم موسى أول مرة .. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم  سينمائي عربى استنوا ملاك الموت ليفل تاني للوحش #فيلم_موسى”.

أحمد السقا 

هنأ الفنان أحمد السقا صنّاع فيلم موسى، على العمل ، الذى تم طرحه اليوم فى دور العرض السينمائية.

وعلق السقا قائلاً : " احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله .. ألف مبروووك ، دايما مختلف يا بيتر" .

المخرج عمرو سلامة 

علق المخرج عمرو سلامة على فيلم موسي لصديقة المخرج بيتر ميمي بعد عرضه بدور العرض.

وكتب عمرو سلامة عبر تويتر قائلا "‏من قبل ما أشوف الفيلم أنا بحيي بيتر ميمي، أكثر مخرج تجربته ملهمة، ورحلة صعوده ملفتة، وطموحه السينمائي ملهم".

بيتر ميمي من اجل زيكو فيلم “موسى” اخبار بيتر ميمى أعمال بيتر

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