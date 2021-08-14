بيتر ميمي يكشف كواليس تصميم روبرت فيلم موسى

كشف المخرج بيتر ميمي، عن كواليس تصميم روبوت فيلم “موسى” الذي عرض مؤخراً في دور عرض السينما.

نشر بيتر ميمي، صور من الروبوت من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”، وعلق قائلاً: "ملامح من تصميم #موسى.. (التكوين و الشكل و آلية التشغيل) .. حاولنا يكون بسيط وملائم للبيئة المصرية .. #موسى مجرد بداية لمشروع كبير إن شاء الله".

يذكر أن عدد من صناع السينما والنجوم أشادوا بفيلم موسى للمخرج بيتر ميمي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي، إذ تم عرض الفيلم الأربعاء 11 أغسطس، للجمهور.

كتب أمير كرارة: “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي .. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

وأكمل: “بس بعد ماشوفت فيلم موسى أول مرة .. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم سينمائي عربى استنوا ملاك الموت ليفل تاني للوحش #فيلم_موسى”.

كما هنأ الفنان أحمد السقا، صنّاع فيلم موسى، على العمل ، الذى تم طرحه اليوم فى دور العرض السينمائية.

وعلق السقا قائلاً : " احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله .. ألف مبروووك ، دايما مختلف يا بيتر" .