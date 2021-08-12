ماجدة خيرالله عن فيلم موسى: مشروع بيتر ميمي تحول في السينما

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله إن فكرة المخرج بيتر ميمي في إنشاء مشروع سينمائي مصري عربي يعتمد على السوبر هيرو، هو تحول في السينما المصرية والعربية وسوف يتصاعد نجاحها تدريجيًا.

وأكدت ماجدة خيرالله في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن هذه الفكرة جيدة، وأشارت أن الجمهور سوف يتقبلها لو تم عملها بحرفية وفكر عالي، مؤكدة أنه لا يجوز المقارنة بين هذه النوعية من الأفلام والأفلام التي يتم تقديمها في هوليوود أو بوليوود، لأن الظروف الإنتاجية مختلفة.

وأشادت ماجدة خيرالله بفيلم موسى الأخير من جودة الكتابة التمثيل والسيناريو والإخراج، مشيرة إلى أنه قدم كريم محمود عبد العزيز كما ينبغي، وبالشكل الذي يليق به نظرًا لما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية، مشيدة أيضًا بأداء الفنان إياد نصار.

صناع فيلم موسى

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ضيف شرف

- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

على الجانب الآخر، روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد للفيلم الجديد"موسي"، ونشرت البوستر الرسمي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال البوستر:"فيلم #موسى١١ أغسطس بجميع دور العرض ".

وكشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم موسى، مؤكدا أنه وافق على المشاركة في هذا العمل بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمي الدور عليه.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لأني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.

في ذات السياق، تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.