بعد أول يوم عرض بالسينمات.. النجوم يشيدون بـ فيلم موسى

أشاد عدد من صناع السينما والنجوم بفيلم موسى للمخرج بيتر ميمي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي، إذ تم عرض الفيلم أمس الأربعاء 11 أغسطس، للجمهور.

أمير كرارة

كتب أمير كرارة: “لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي .. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده”.

وأكمل: “بس بعد ماشوفت فيلم موسى أول مرة .. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم سينمائي عربى استنوا ملاك الموت ليفل تاني للوحش #فيلم_موسى”.

أحمد السقا

هنأ الفنان أحمد السقا صنّاع فيلم موسى، على العمل ، الذى تم طرحه اليوم فى دور العرض السينمائية.

وعلق السقا قائلاً : " احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله .. ألف مبروووك ، دايما مختلف يا بيتر" .

المخرج عمرو سلامة

علق المخرج عمرو سلامة على فيلم موسي لصديقة المخرج بيتر ميمي بعد عرضه بدور العرض.

وكتب عمرو سلامة عبر تويتر قائلا "‏من قبل ما أشوف الفيلم أنا بحيي بيتر ميمي، أكثر مخرج تجربته ملهمة، ورحلة صعوده ملفتة، وطموحه السينمائي ملهم".

صناع فيلم موسى

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ضيف شرف

- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

على الجانب الآخر، روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد للفيلم الجديد"موسي"، ونشرت البوستر الرسمي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال البوستر:"فيلم #موسى١١ أغسطس بجميع دور العرض ".

وكشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم موسى، مؤكدا أنه وافق على المشاركة في هذا العمل بمجرد أن عرض المخرج بيتر ميمي الدور عليه.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لأني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.

في ذات السياق، تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.