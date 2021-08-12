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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض موسى.. هنيدى يتصدر وتامر حسنى يتذيل

أفلام
أفلام

تشهد دور العرض منافسة 5 افلام فى الفترة الحالية وهي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والانس والنمس ومش انا” وهو ما شهد حالة من الانتعاشة الفنية. 

وحققت هذه الافلام ايرادات جيدة امس حيث بلغت الايرادات 3 ملايين و121 الف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى ونرصد فيما يلى ايرادات الأفلام المعروضة امس بعد عرض فيلم “موسى” ورفع فيلم “أحمد نوتردام”. 

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع صدارة القائمة الخاصة بالأفلام المعروضة من فيلم “موسى” للفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات جيدة أمس ليتصدر القائمة حيث بلغت إيراداته مليونا و687 الف جنيه.

موسى 

وجاء فى المركز الثانى فيلم “موسى” والذى شهد اول يوم عرض له امس حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 669 الفا و739 جنيها. 

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

العارف

بينما جاء فى المركز الثالث فيلم “العارف.. عودة موسى” حيث واصل أحمد عز تحقيق الإيرادات والتى بلغت قيمتها 424 الفا و453 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

العارف يتصدر .. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

محمد هنيدي يتفوق.. تعرف على إيرادات الأفلام المعروضة أمس

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وقد حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 201 الف و406 جنيهات يحتل بذلك المركز الرابع.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

بينما تزيل قائمة الافلام المعروضة فيلم “مش أنا” بإيرادات بلغت قيمتها 138 الفا و27 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

5 أفلام افلام العارف موسى البعض لا يذهب للمأذون مرتين

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