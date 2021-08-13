هاشتاج فيلم "موسي" يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #فيلم_موسي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب عرض الفيلم في السينمات واكتسابه شهرة واعجاب من قبل الجمهور.

وتصدر الهاشتاج الأول عبر قائمة الأكثر تدولًا عبر "تويتر"، وجاءت تعليقات الجمهور عن فيلم “موسي”، كالاتي:

#فيلم_موسي



ملقتش لحم ودم أصحابه قررت اصاحب كومه حديد ❤️ pic.twitter.com/ZPxJDNWd0C — Mohamed Khaled Sary (@Mohamed27623746) August 12, 2021

#فيلم_موسي مقتبس منه أجزاء من أفلام غربيه لكن جميل جداً كا فكره وتطوير سينما مصريه وشرق اوسطيه نقدر نقول ان مصر أو السينما المصريه بتتقدم خطوات جيده للأمام، بالتوفيق لصناعة عمل فلم موسي وشيء جيدا جدا والفلم جميل pic.twitter.com/bqRZHN1eUA — Σαπφώ_K🍫 (@Q_sappho) August 12, 2021

ابدااااااع تصوير وجرافيك واخراج وقصة وكل حاجه بصراحه شابوووو

#فيلم_موسي pic.twitter.com/nBaRwPdUwC — Mohamed Ali (@mohamed89658007) August 13, 2021

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).



- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “موسى” الأغنية الدعائية له والتي تحمل اسم “مكهرب” للمطرب مروان موسى وذلك بعد أن قررت الشركة تأجيلها حداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.