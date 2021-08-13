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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج فيلم "موسي" يتصدر تويتر

فيلم موسي
فيلم موسي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #فيلم_موسي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وذلك عقب عرض الفيلم في السينمات واكتسابه شهرة واعجاب من قبل الجمهور.

 

وتصدر الهاشتاج الأول عبر قائمة الأكثر تدولًا عبر "تويتر"، وجاءت تعليقات الجمهور عن فيلم “موسي”، كالاتي:

 

 

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).


- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

 

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “موسى” الأغنية الدعائية له والتي تحمل اسم “مكهرب” للمطرب مروان موسى وذلك بعد أن قررت الشركة تأجيلها حداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

 

فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول  طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

هاشتاج فيلم موسي فيلم موسى بطولة فيلم موسى كريم محمود عبد العزيز أمير كرارة

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