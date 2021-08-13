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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي ربيع يهنئ كريم محمود عبدالعزيز بفيلم "موسى"

كريم وعلي ربيع
كريم وعلي ربيع

 


حرص الفنان علي ربيع علي تهنئة النجم كريم محمود عبدالعزيز، على فيلمه الجديد "موسى، والذي أقيم عرضه الخاص  الثلاثاء الماضي في سينما أركان بمول أركان بلازا في الشيخ زايد.

 

ونشر علي ربيع صورة له علي انستجرام برفقة كريم محمود عبدالعزيز وكتب قائلاً  "مبرووك يا كيمو فيلم #موسي بصراحه فيلم جميل قوي ودور صعب جدا وتمثيل فوق الخطير 👏👏👏 مبرووك ومن نجاح لنجاح ودايما مبدع يا كريم"


ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).


- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

الفنان على ربيع تهنئة الفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم موسى علي فيلمة الجديد كريم محمود عبدالعزيز

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