التحفظ على ١٩ توكتوك وتريسيكل في حملة مكبرة بالإسكندرية

قادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول في الإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق الحى يرافقها المختصين، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٦ توكتوك و٣ تريسيكل بسبب تواجدهم فى الشوارع الرئيسية.



وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة المغلظة وهي غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً للتكاتك المضبوطة.



أقرأ أيضًا:

حملات بأحياء الإسكندرية للقضاء على الأسواق والعشوائيات



وكان حذر المحافظ أنه إعتباراً من ٣١ أغسطس ٢٠٢١ يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش، وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

يأتي هذا تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش