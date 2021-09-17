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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

سفير السودان بالقاهرة: مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسفير السودان محمد إلياس، ووفد أئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

شعب واحد 

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن مصر والسودان شعب واحد نصفه يعيش في شمال الوادي ونصفه الثاني في جنوبه، وقدم الشكر للمحافظ لما يقدمه من تيسيرات لمجموعة الخدمة الوطنية للأوقاف بمدينة الحرفيين، مشيرًا إلى أن أوجه التعاون بين مصر والسودان متعددة في مختلف المجالات، بداية من الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف، وقافلة المصريين بالسودان، وهناك اهتمام على كافة الأصعدة بالفكر الوسطي، وقد اخترنا بعناية نخبة من كبار علماء مصر في كافة التخصصات الشرعية والإعلام والاجتماع والطب للمحاضرة في الدورة المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين .

من جانبه رحب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بوزير الأوقاف والسفير السوداني والوفد المرافق لهما معربًا عن سعادته بالضيوف الكرام بمدينة الغردقة مؤملًا تكرار زيارة الوفد السوداني ولغيره من أهل السودان الشقيق ونعدهم ببرنامج ثقافي ترفيهي متميز  بالمحافظة.

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مصر الحديثة
وقال محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، إن مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة، وأن الأمن القومي السوداني مرتبط بالأمن القومي المصري، وعلاقتنا استراتيجية ، والأوقاف المصرية تفوقت في مجال الدعوة والتنمية برؤية متكاملة وبنظرة شاملة وتجربتها تجربة ثرية، مشيدا بمستوى تنفيذ مدينة الحرفيين التي تنفذها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة واصفا إياها بأنها أنموذج استثماري وتنموي فريد.

وأشار إلى أن السودان ومصر انتهجتا نموذجًا فريدًا في التعامل والتعاون بين البلدين ، وأن علاقتنا مركزة على الجانب العملي ، فهناك ترابط في مشروعات كثيرة منها الكهرباء والنقل النهري الذي تكلفت به الحكومة المصرية ، والتعاون في تطوير صناعة اللحوم وغيرها من المجالات المتعددة والتي تقبل التنفيذ الفوري ، وهو ترجمة عملية في التنمية الشاملة، مشيدا إشادة بالغة بالدورات التدريبية المشتركة التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية للأئمة والواعظات من مصر والسودان .


في حين أعرب إمام مسجد المؤمنين بالخرطوم عن سعادته قائلًا: إن مصر أمدتنا بفلذات أكبادها من العلماء في الدورة التدريبية ، وأن خطبة الجمعة اليوم نحتاج أن ننشرها على أرض الواقع وأن نعممها بدولة السودان الشقيق وهو ما أكد عليه زملاؤه من الأئمة السودانيين و الواعظات السودانيات المشاركين في الدورة .

سفير السودان وزير الاوقاف محافظ البحر الأحمر شعب واحد أئمة وواعظات السودان

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