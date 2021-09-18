انطلاق الدورة التدريبية المؤهلة لشغل مناصب قيادية بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم أعضاء هيئة التدريس، للحصول على الدورة التدريبية المؤهلة لشغل وظيفة عميد كلية أو معهد .

يأتي ذلك بناءاً على القرار الوزاري رقم ٢٩٣ الصادر بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢١، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة وعلى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القرار الموضح أعلاه والتي تنص على: حضور المرشح للدورة التدريبية التى تعقد باحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.



وينظم مركز التدريب والتطوير بالجامعة دورة تدريبية، وذلك في الفترة من ١٩ وحتى ٢١ من سبتمبر الجاري.



وتتضمن عدة مجالات رئيسية: ( التخطيط الاستراتيجي ، تنمية المهارات القيادية والتنفيذية، القيادة الدبلوماسية).



وعلى الراغبين في التقدم للدورة التدريبية إحضار بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها بمركز التدريب والتطوير بالجامعة، و الدخول على الرابط التالي:

https://forms.gle/ErWLo7HtpmrxxbpF9

و مسح QR code المرفق