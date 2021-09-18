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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدون استئذان.. طيور النورس تتسبب في أزمة كبيرة لسكان اسكتلنديين.. صور

طيور النورس تسبب
طيور النورس تسبب في أزمة كبيرة لسكان اسكتلنديين

 تحاصر طيور النورس مدناً ساحلية عديدة في اسكتلندا حيث تقتحم المنازل وتدخل المتاجر وتنقض على البشر والحيوانات وتقاسمهم طعامهم.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية  فإن تلك الطيور الجريئة تدخل دون استئذان المنازل والفنادق وتتجول في المطابخ والقاعات لسرقة الطعام.

وأكد السكان أن حالتهم النفسية في حالة يرثى لها بعد وابل من هجمات الطيور التي تنعق وتصيح باستمرار، وتضطر البعض إلى الركض خوفاً وهرباً من الانقضاض المفاجئ لها.

كابوس يستحق الهرب 

وقالت  جيليان دورانت من جنوب أيرشاير إنها انتقلت إلى منزل جديد، هرباً من ضجيج وأصوات النوارس المزعجة.

وأضافت امرأة أخرى على موقع « فيسبوك» أن هذه الطيور كابوس، فهي لا أتستطيع فتح النوافذ ليلاً بسبب الضوضاء.

وشكت أم من أن طائراً انقض وسرق شريحة لحم من الشواء أثناء الطهي كما بث الرعب في نفوسها وأطفالها.

فئران طائرة

واتفق السكان أنه من الشائع رؤية أحد الطيور وهو ينقض على طفل أو امرأة بيدها ساندوتش أو طعام للاستيلاء على غذائه، والهرب بغنيمته دون أن يعترضه أحد.

ويشبه بعض الاسكتلنديين تلك النوارس بأنها «فئران طائرة» بحاجة لحملات إعدام للتخلص من مضايقاتهم وعدوانيتهم.

ولا يخلو الأمر من طرافة، مثل أحد النوارس الذي يزور فندق رويال ماكنتوش الشهير في دنبار ويتجول بشجاعة ثم ينزلق أسفل الدرابزين للوصول إلى البار وتناول طعام الإفطار حتى قبل النزلاء.

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طيور النورس مدنا ساحلية البشر والحيوانات اسكتلندا

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