رجل يخنق طائر نورس بوحشية لاسترجاع طعامه.. فيديو

بعدما سرق كعكته..

أصاب الذعر سياح بلدة توركواي الساحلية في بريطانيا عندما رأوا رجلاً يخنق طائر النورس على شاطئ الريفيرا الإنجليزي بشكل مرعب، والسبب أن الطائر سرق كعكته.

في مقطع فيديو صادم، وقف المتفرجون في ذعر على ساحل الريفيرا يشاهدون الرجل وهو يمسك بطائر النورس من رقبته، ثم يقلبه رأسًا على عقب قبل أن يرميه فوق جدار الرصيف بعدما قتله خنقًا.

لم يصدق السائحون في عاصمة الريفيرا بـ بريطانيا أعينهم من الصدمة عند رؤية الرجل يقوم بخنق أحد طيور النورس الذي انقض على كعكته فوق سور كورنيش البحر.

والغريب أن الرجل لم يفكر إلا في كيفية استرجاع طعامه من النورس دون النظر إلى أنه مجرد طائر، فقد أمسك برقبته كمن أمسك بـ لص داخل الحافلة وقلب رأسه حتى أسقط الكعكة من فمه ليلتقطها ويتناولها الرجل مرة أخرى.

وتسبب تصرف الرجل في صراخ السياح وشهيقهم من الخوف عندما قام الرجل بقذف طائر النورس من فوق جدار الكورنيش إلى البحر.