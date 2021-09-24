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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش وجهاز المنتخب يتابعون مباراة سموحة وبيراميدز

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

حرص الجهاز الفني للمنتخب المصرى بقيادة  كارلوس كيروش على التواجد باستاد السويس لمتابعة مباراة بيراميدز وسموحة ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر .

 

أحداث الشوط الأول 

انتهت أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي بيراميدز وسموحة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بتقدم الأول بهدف نظيف.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة حتى تمكن لاعبو بيراميدز من العودة للمباراة وإحراز هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال  تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لتصل لفخر الدين بن يوسف في انفراد تام بالمرمى ليتمكن من تسجيلها وتسكن الشباك.

تشكيل الفريقين

خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

الهاني سليمان ،  رجب نبيل ، أحمد عيد ، خالد عبد الفتاح  محمد شكرى ، شريف رضا ، محمود حليمو ، محمد كناريا ، عبد الرحمن عامر ، داشفا فييرا، اليو سيلا .

 

بينما يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد توفيق - محمود وادي - إبراهيم حسن - أسامة جلال - محمد الجباس.

 

وخرج من القائمة لأسباب فنية، أحمد دعدور ومحمود صابر.

رمضان صبحي الجهاز الفني للمنتخب المصرى استاد السويس كأس مصر بطولة كأس مصر

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