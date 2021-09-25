عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ظهوره في فيديو| القبض على المتحرش بالنساء في الطائف بالسعودية

الداخلية السعودية
الداخلية السعودية تعلن القبض على متحرش الردف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، القبض على متحرش الردف في مدينة الطائف، وذلك بعد ظهوره في مقطع يتحرش بعدد من النساء.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم إيقاف متحرش الردف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

يواجه السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال.. القبض على مصري تحرش بالنساء في جدة

السعودية.. التوسعة الثالثة للمسجد الحرام تمثل نقلة تاريخية ونوعية |تفاصيل

جاء ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل في السعودية مقاطع فيديو توثق تحرش شاب بفتاة الردف.

وأطلق نشطاء على موقع "تويتر" هاشتاج #متحرش_الردف، حيث طالب المغردون بالقبض على الرجل الذي ظهر في مقطع يتحرش بالنساء.

كانت وزارة الداخلية السعودية نشرت عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها، بعد تقارير عن وقوع حالات تحرش وسط الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

وقالت الداخلية السعودية إن التحرش هو "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وأكدت السعودية أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"،

وأضافت الداخلية أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.

السعودية متحرش الردف الداخلية السعودية شرطة منطقة مكة المكرمة الطائف التحرش تحرش جنسي

موضوعات متعلقة

يواجه السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال.. القبض على مصري تحرش بالنساء في جدة

السعودية تحقق طفرة في أداء القطاعين الحكومي والخاص رغم كورونا

ترشيحاتنا

حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل لزملاء العمل.. علي جمعة يوضح

15 دقيقة ساخنة بين الأهلي وإنبي ولكن بدون أهداف

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد 1-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري في نيويورك لبحث التعاون بين البلدين

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

هيئة الدواء تكرم العاملين المميزين بإداراتها احتفالا باليوم العالمي للصيادلة |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

ظهور أحمد عبد القادر.. تعرف علي تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

تحميك من الزهايمر وتقوي الذاكرة .. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الأطعمة

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. هل ارتدت ياسمينا العلواني الحجاب واعتزلت الفن ؟

بالصدفة.. العثورعلى أضخم كنز في أعماق البحر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ