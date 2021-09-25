بعد ظهوره في فيديو| القبض على المتحرش بالنساء في الطائف بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، القبض على متحرش الردف في مدينة الطائف، وذلك بعد ظهوره في مقطع يتحرش بعدد من النساء.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم إيقاف متحرش الردف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

جاء ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل في السعودية مقاطع فيديو توثق تحرش شاب بفتاة الردف.

وأطلق نشطاء على موقع "تويتر" هاشتاج #متحرش_الردف، حيث طالب المغردون بالقبض على الرجل الذي ظهر في مقطع يتحرش بالنساء.

كانت وزارة الداخلية السعودية نشرت عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها، بعد تقارير عن وقوع حالات تحرش وسط الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.

وقالت الداخلية السعودية إن التحرش هو "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وأكدت السعودية أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"،

وأضافت الداخلية أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال.