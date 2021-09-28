ابنة عمة ضحية ملاهي الإسكندرية تروي تفاصيل مروعة عن الحادث

كشف نهلة ناصر ابن عمة الطفلة دنيا ضحية ملاهي الإسكندرية، تفاصيل الواقعة .



وقالت نهلة ناصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" توجهت مع دنيا إلى الملاهي ".

وأضافت نهلة ناصر : " دنيا ركبت لعبة الإعصار ورأيت اطفال في سنها ممكن يركبوا اللعبة ، فوافقت على ركبوها تلك اللعبة ".

وتابعت نهلة ناصر :" دنيا قعدت على كرسي اللعبة وبعد بداية اللعبة سمعت صوت خبطة جامدة وبصيت على كرسي دنيا لقيته فاضي وفهمت ان دنيا وقعت من اللعبة".

وأكملت نهلة ناصر :" دنيا لما وقعت من اللعبة كانت حية وطلبت إيقاف اللعبة وقالي صاحب اللعبة مينفعش نوقفها واللعبة ضربت دنيا ضربتين أدت إلى وفاتها ".

وتابعت نهلة ناصر :" تم نقل دنيا إلى المستشفى ولكنها توفيت في الملاهي قبل التوجه للمستشفى ".