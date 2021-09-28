نور اللبنانية تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية نور، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت نور اللبنانية في الصورة، بإطلالة أنيقة كلاسيكية، وووضعت “ميك أب نود” يبرز جمال ملامحها، وبتسريحة الشعر على الخلف أكملت تفاصيل إطلالتها.

يُذكر أن آخر أعمال نور كان مسلسل "ضل راجل" والذي عرض في رمضان الماضي 2021.

وسلط مسلسل "ضل راجل" الضوء على "جلال"، الذي تنقلب حياته رأساً على عقب، بعد إصابة ابنته "شهد" بحادث، تكشف الأحداث أنه مدبر بهدف إجهاضها. وتقوم نور بدور الطبيبة "ملك" التي يقودها حسّها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وقالت الفنانة نور اللبنانية، إن الجيل الحالي من الفنانين الشباب، تخطوا مرحلة بداية المشوار الفني بسرعة كبيرة عكس ما كان يحدث مع الفنانين الشباب فى أوقات سابقة.

وأضافت نور خلال حوارها مع قناة “الحياة”: "جيل الشباب من الفنانين موهوبين وبيذاكروا كويس"، جاء ذلك تعقيبا، على مشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب فى مسلسل “ضل راجل”.