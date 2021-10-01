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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل الدجاج الصيني في المنزل

الدجاج الصيني
الدجاج الصيني

الدجاج الصيني من الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يحرص العديد من الأسر على شرائها وتناولها في المطاعم.

 

وقدمت الشيف منال العالم طريقة عمل  الدجاج الصيني في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

 

مقادير الدجاج الصيني:

 

4 قطع فيلية دجاج

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة ملح

 

 

الخضراوات:

1 ملعقة كبيرة زنجبيل عيدان رفيعة

4 فص ثوم شرائح

2 عود بصل اخضر عيدان رفيعة

1 قرن فلفل اخضر عيدان رفيعة

ربع كوب صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة صلصة المحار

2 حبة متوسطة كوسى عيدان رفيعة

4 حبة متوسطة مشروم شرائح

6 حبة بيبي كورن

2 حبة متوسطة جزر عيدان رفيعة

1 حبة متوسطة بصل، جوانح

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

نصف ملعقة صغيرة سمسم

 

للتزيين: 

أوراق البصل الأخضر

 

طريقة تحضيرالدجاج الصيني

 

-قطعي الدجاج الى مكعبات ١ بوصة ثم انثري عليها النشا، البابريكا، الفلفل والملح. قلبي ليتوزع جيدا

-في مقلاة واسعة ضعي زيت بحيث يكون بارتفاع ١ سم تقريبا. اقلي الدجاج ليصبح ذهبي اللون. ضعيه في مصفاة و اتركيه جانبا.

-استعملي نفس الزيت ، خذي حوالي ٢ ملعقة كبيرة، ضعيه في مقلاة واسعة

-اضيفي الزنجبيل، الثوم، البصل، الفلفل وقلبيه ليتشوح قليلا ولا يتغير لونه

-اضيفي الدجاج، ٢ كوب من الماء، صلصة الصويا والمحار، اتركيه يطهى ١٠ دقيقة ليصبح لديك صلصة سميكة القوام.

-اضيفي الكوسى المشروم، البيبي كورن، والجزر وقلبيه لمدة دقيقة.

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