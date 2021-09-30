عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل ستربس الدجاج

طريقة عمل ستربس
طريقة عمل ستربس الدجاج

 ستربس الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي تناولها.

 

فقدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص طريقة عمل ستربس الدجاج في المنزل.

 

مقادير ستربس الدجاج


صدر دجاج شرائح ستربس 

ملعقة صغيرة بابريكا 

ملعقة صغيرة جنزبيل 

رشة فلفل اسود 

ملح 

ملعقة كبيرة زيت زيتون 

بصلة مكعبات 

ملعقة صغيرة ثوم مفروم 

كوب طماطم مخلية مكعبات 

كوب عصير طماطم 

فلفل حار شرائح

ملعقة كبيرة كاجو مملح 

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

 ثلث كوب كريمة 

كوب أرز أبيض  مطهي للتقديم


طريقة تحضير ستربس الدجاج

 

-تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل البودرة والزيت

-تشوح في طاسة على النار

-يضاف البصل والثوم المفروم ويشوح كل الخليط على النار

-ترفع قطع الدجاج من الخليط

-تضاف قطع الطماطم والفلفل الحار وعصير الطماطم ويقلب كل الخليط ويترك ليتسبك

- تضاف قطع الدجاج مرة أخرى ويقلب كل الخليط ويغطى وتوطى النار ويترك حتى النضج

-ترفع فطع الدجاج مع الأرز في طبق التقديم

-تضاف الكريمة لخليط الطماطم ويقلب كل الخليط

- يصفى خليط الطماطم والكريمة

-يوضع على النار مع الكاجو والبقدونس

-يضاف لقطع الدجاج مع الأرز في طبق التقديم

- يزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم

 

ستربس الدجاج طريقة عمل ستربس الدجاج الشيف عماد الخشت مقادير ستربس الدجاج طريقة تحضير ستربس الدجاج

ترشيحاتنا

متى المولد النبوي 2021؟.. سر يوم الإثنين في حياة النبي محمد

ممارسة اليوجا تساعد في محاربة سرطان البروستات

أخبار العالم| مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية وتركيا تسحب المرتزقة السوريين من ليبيا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

مع إجراء تعديلات.. البنك الأهلي يوافق على الاقتراح الثالث لنظام الدوري الجديد

غادروا دون مران.. شوبير يكشف كواليس جلسة لبيب مع لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ