أحلى من الجاهز.. طريقة عمل ستربس الدجاج

ستربس الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي تناولها.

فقدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص طريقة عمل ستربس الدجاج في المنزل.

مقادير ستربس الدجاج



صدر دجاج شرائح ستربس

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة جنزبيل

رشة فلفل اسود

ملح

ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة مكعبات

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

كوب طماطم مخلية مكعبات

كوب عصير طماطم

فلفل حار شرائح

ملعقة كبيرة كاجو مملح

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ثلث كوب كريمة

كوب أرز أبيض مطهي للتقديم



طريقة تحضير ستربس الدجاج

-تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل البودرة والزيت

-تشوح في طاسة على النار

-يضاف البصل والثوم المفروم ويشوح كل الخليط على النار

-ترفع قطع الدجاج من الخليط

-تضاف قطع الطماطم والفلفل الحار وعصير الطماطم ويقلب كل الخليط ويترك ليتسبك

- تضاف قطع الدجاج مرة أخرى ويقلب كل الخليط ويغطى وتوطى النار ويترك حتى النضج

-ترفع فطع الدجاج مع الأرز في طبق التقديم

-تضاف الكريمة لخليط الطماطم ويقلب كل الخليط

- يصفى خليط الطماطم والكريمة

-يوضع على النار مع الكاجو والبقدونس

-يضاف لقطع الدجاج مع الأرز في طبق التقديم

- يزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم