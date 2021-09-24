صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة دجاج هاواي

سلطة دجاج هاواي من الأطباق الجانبية التي يمكنك تناولها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، وتتميز سلطة دجاج هاواي بأنها تحتوي الخضروات و المكونات الضرورية لجسم الأنسان.

قدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة دجاج هاواي بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير سلطة دجاج هاواي



صدر دجاج شرائح

ملح وفلفل

ملعقة بابريكا

ملعقة زيت زيتون

مانجو ألفونس شرائح

نصف كوب شرائح تفاح أحمر رقيقة بالقشر في عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة شرائح فلفل أحمر حار

ملعقة ورق كزبرة خضراء

أفوكادو شرائح مدهونة بعصير الليمون

ملعقة خل عنب أحمر

ملعقة كبيرة ماء

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة عسل

ملعقة سمسم محمص

ملعقة كبيرة زيت سمسم



طريقة تحضير سلطة دجاج هاواي



- تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وزيت السمسم والپاپريكا وتترك عشر دقائق.

-تشوح في زيت الزيتون ٤ دقائق وترفع.

• للدريسنج:

-يمزج الخل بالماء وزيت السمسم والملح والعسل والفلفل الأحمر والمانجو والتفاح والافوكادو والكزبرة.

- ترص قطع الدجاج على السلطة ويرش السمسم والزيت وتقدم مع الخبز الفرنسي.