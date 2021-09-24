عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة دجاج هاواي

صدى البلد

سلطة دجاج هاواي من الأطباق الجانبية التي يمكنك تناولها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، وتتميز سلطة دجاج هاواي بأنها تحتوي الخضروات و المكونات الضرورية لجسم الأنسان.

 

قدم الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص  على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة دجاج هاواي بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

 

 

مقادير سلطة دجاج هاواي


صدر دجاج شرائح 

ملح وفلفل 

ملعقة بابريكا 

ملعقة زيت زيتون 

مانجو ألفونس  شرائح

نصف كوب شرائح تفاح أحمر  رقيقة بالقشر في عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة شرائح فلفل أحمر حار 

ملعقة ورق كزبرة خضراء 

أفوكادو شرائح  مدهونة بعصير الليمون

ملعقة خل عنب أحمر

ملعقة كبيرة ماء 

ربع ملعقة صغيرة ملح 

ملعقة عسل 

ملعقة سمسم محمص 

ملعقة كبيرة زيت سمسم 


طريقة تحضير سلطة دجاج هاواي


- تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وزيت السمسم والپاپريكا وتترك عشر دقائق.

-تشوح في زيت الزيتون ٤ دقائق وترفع.

 

• للدريسنج:

-يمزج الخل بالماء وزيت السمسم والملح والعسل والفلفل الأحمر والمانجو والتفاح والافوكادو والكزبرة.

- ترص قطع الدجاج على السلطة ويرش السمسم والزيت وتقدم مع الخبز الفرنسي.

 

سلطة دجاج هاواي طريقة عمل سلطة دجاج هاواي مقادير سلطة دجاج هاواي برنامج طبخة ونص الشيف عماد الخشت

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير سلطة الأرز الباردة

طريقة عمل سلطة البنجر بوصفة غير تقليدية .. فيديو

أسهل طريقة لعمل سلطة التونة.. الشيف دنيا الوزيري تكشف

ترشيحاتنا

مساعد فيريرا: حققنا ما أراده مرتضى منصور.. وكيروش إضافة قوية لـ المنتخب (حوار)

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام إنبي بكأس مصر

التعليم العالي: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية حتى 30 سبتمبر

مفاجأة.. استبعاد مصطفى محمد من تشكيل جالاتا سراي نهائيًا

وزير المخابرات الإيراني يوجه تحذيرا للقواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يدرس سيناريوهات مصير جهاز موسيماني عقب مواجهة إنبي

مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث مروع.. تفاصيل

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ