مقادير عمل أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

إذا كنتي ربة منزل وتحاولين تقديم الدجاج بشكل مختلف نقدم لكي اليوم مقادير عمل اوراك الدجاج بالتوابل المغربية

مقادير عمل اوراك الدجاج بالتوابل المغربية

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/8 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل

2 ملاعق صغيرة دقيق لجميع الأغراض

4 أفخاذ دجاج (حوالي 1-1 / 2 رطل) منزوعة الجلد

1 ملعقة طعام زيت زيتون



تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

اذا كنتي تحاولين تقديم الاوراك بطرق مختلفة، لذلك نقدم لكي طرق تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

في وعاء صغير ، اخلطي المكونات الثمانية الأولى توضع جانباً 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل. يُضاف الدقيق إلى الخليط المتبقي ويُرش فوق الدجاج.



في مقلاة كبيرة غير لاصقة ، حمّر الدجاج بالزيت على الجانبين أزلها واحتفظ بها دافئة

أضف الكراث إلى المقلاة يطهى ويقلب على نار متوسطة لمدة 3 دقائق. يضاف 12 كوب من المرق مع التمر. يُغلى المزيج. تقليل الحرارة أعد الدجاج إلى المقلاة.

يُغطّى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى تنضج عصير الدجاج ، 20-25 دقيقة. إزالة الدجاج والدفء. يُمزج الدقيق مع 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل ويتبقى ملعقتان كبيرتان مرق حتى يصبح المزيج ناعمًا ؛ يقلب تدريجيا في المقلاة. يجلب ليغلي يُطهى ويُحرّك حتى يتماسك ، حوالي دقيقتين. قلّب الكزبرة.



للكسكسي ، في قدر صغير ، يُغلى الماء والمرق والملح والكمون يحرك الكسكس يغطى ويخرج من الحرارة.

ثم دعها تقف حتى يتم امتصاص الماء ، 5-10 دقائق تُقلب بالشوكة ثم تقلب مع اللوز. تقدم مع الدجاج والصلصة