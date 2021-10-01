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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مقادير عمل أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

صدى البلد

 

إذا كنتي ربة منزل وتحاولين تقديم الدجاج بشكل مختلف نقدم لكي اليوم مقادير عمل اوراك الدجاج بالتوابل المغربية

 

مقادير عمل اوراك الدجاج بالتوابل المغربية 

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/8 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة فلفل
2 ملاعق صغيرة دقيق لجميع الأغراض
4 أفخاذ دجاج (حوالي 1-1 / 2 رطل) منزوعة الجلد
1 ملعقة طعام زيت زيتون


تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

اذا كنتي تحاولين تقديم الاوراك بطرق مختلفة، لذلك نقدم لكي طرق تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

في وعاء صغير ، اخلطي المكونات الثمانية الأولى توضع جانباً 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل. يُضاف الدقيق إلى الخليط المتبقي ويُرش فوق الدجاج.


في مقلاة كبيرة غير لاصقة ، حمّر الدجاج بالزيت على الجانبين أزلها واحتفظ بها دافئة

أضف الكراث إلى المقلاة يطهى ويقلب على نار متوسطة لمدة 3 دقائق. يضاف 12 كوب من المرق مع التمر. يُغلى المزيج. تقليل الحرارة أعد الدجاج إلى المقلاة.
يُغطّى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى تنضج عصير الدجاج ، 20-25 دقيقة. إزالة الدجاج والدفء. يُمزج الدقيق مع 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل ويتبقى ملعقتان كبيرتان مرق حتى يصبح المزيج ناعمًا ؛ يقلب تدريجيا في المقلاة. يجلب ليغلي يُطهى ويُحرّك حتى يتماسك ، حوالي دقيقتين. قلّب الكزبرة.


للكسكسي ، في قدر صغير ، يُغلى الماء والمرق والملح والكمون يحرك الكسكس يغطى ويخرج من الحرارة.

ثم دعها تقف حتى يتم امتصاص الماء ، 5-10 دقائق تُقلب بالشوكة ثم تقلب مع اللوز. تقدم مع الدجاج والصلصة

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