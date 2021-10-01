مقادير عمل أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

إذا كنتي ربة منزل وتحاولين تقديم الدجاج بشكل مختلف نقدم لكي اليوم مقادير عمل اوراك الدجاج بالتوابل المغربية
مقادير عمل اوراك الدجاج بالتوابل المغربية
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/8 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة فلفل
2 ملاعق صغيرة دقيق لجميع الأغراض
4 أفخاذ دجاج (حوالي 1-1 / 2 رطل) منزوعة الجلد
1 ملعقة طعام زيت زيتون
تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية
اذا كنتي تحاولين تقديم الاوراك بطرق مختلفة، لذلك نقدم لكي طرق تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية
في وعاء صغير ، اخلطي المكونات الثمانية الأولى توضع جانباً 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل. يُضاف الدقيق إلى الخليط المتبقي ويُرش فوق الدجاج.
في مقلاة كبيرة غير لاصقة ، حمّر الدجاج بالزيت على الجانبين أزلها واحتفظ بها دافئة
أضف الكراث إلى المقلاة يطهى ويقلب على نار متوسطة لمدة 3 دقائق. يضاف 12 كوب من المرق مع التمر. يُغلى المزيج. تقليل الحرارة أعد الدجاج إلى المقلاة.
يُغطّى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى تنضج عصير الدجاج ، 20-25 دقيقة. إزالة الدجاج والدفء. يُمزج الدقيق مع 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل ويتبقى ملعقتان كبيرتان مرق حتى يصبح المزيج ناعمًا ؛ يقلب تدريجيا في المقلاة. يجلب ليغلي يُطهى ويُحرّك حتى يتماسك ، حوالي دقيقتين. قلّب الكزبرة.
للكسكسي ، في قدر صغير ، يُغلى الماء والمرق والملح والكمون يحرك الكسكس يغطى ويخرج من الحرارة.
ثم دعها تقف حتى يتم امتصاص الماء ، 5-10 دقائق تُقلب بالشوكة ثم تقلب مع اللوز. تقدم مع الدجاج والصلصة