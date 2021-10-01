عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار شركة AMD : كريم بروش غني بالكولاجين لتفتيح وترطيب البشرة|فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة لونا الحفني،  المستشار الطبي لشركة AMD، إن كريم " بروش " حقق نجاحا كبيرا في السوق المصرية ، موضحة أن سبب نجاحه هو أنه مكون من مواد طبيعية .

وأضافت الدكتورة لونا الحفني ، خلال لقائها لـ برنامج " عيش حياتك" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، ومن تقديم الإعلامية إيمان يوسف ، أن منتج " بروش " للبشرة يحتوي على نسبة جيدة من الكولاجين البيور ، موضحة :" كريم بروش أربع كريمات في بعضهم " .

وأشارت إلى أن كريم " بروش " يحتوي على مضادات أكسدة ، وفيتامينات ، ومتوافر في الصيدليات ، ومصرح من وزارة الصحة .

وأردفت : لا يباع سوا في الصيدليات مما يضمن أمان المنتج ، والتفتيش الدائم على جودة تخزينه.


وأوضحت في تصريحات سابقة  :" يتم استخدام كريم بروش مرتين يوميا ويتم ملاحظة نتيجة الاستخدام بعد الانتهاء من استخدام اول عبوة من الكريم ".


ولفتت لونا الحفني :" بروش كريم مصرح من وزارة الصحة يحتوي الكريم على الكولاجين بنسبة مناسبة لتفتيح وترطيب البشرة ".

المستشار الطبي لشركة AMD الدكتورة لونا الحفني المستشار الطبي لشركة AMD منتج بروش الكولاجين توك شو

ترشيحاتنا

السديس: لا يجوز للمرأة الإبقاء على طلب الطلاق حتى لا تحرم رائحة الجنة

تحمس للمذاكرة.. نصائح مهمة للطلاب قبل بدء الدراسة

لأسباب مجهولة.. أب يخنق ابنته ويمزق جسدها بسكين في أسوان

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

حكم الهبة لأحد الأبناء.. رد حاسم من الإفتاء

مذيعة "دى إم سي" تبدل ملابسها خلال برنامجها بالاستوديو.. فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيهات حكومية بـ تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بكل حزم

برلماني: زيادة أسعار البنزين في مصر لن تتخطى الـ 25 قرشا

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

مرتضى منصور يخوض سباق انتخابات الزمالك

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ