مستشار شركة AMD : كريم بروش غني بالكولاجين لتفتيح وترطيب البشرة|فيديو

قالت الدكتورة لونا الحفني، المستشار الطبي لشركة AMD، إن كريم " بروش " حقق نجاحا كبيرا في السوق المصرية ، موضحة أن سبب نجاحه هو أنه مكون من مواد طبيعية .

وأضافت الدكتورة لونا الحفني ، خلال لقائها لـ برنامج " عيش حياتك" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، ومن تقديم الإعلامية إيمان يوسف ، أن منتج " بروش " للبشرة يحتوي على نسبة جيدة من الكولاجين البيور ، موضحة :" كريم بروش أربع كريمات في بعضهم " .

وأشارت إلى أن كريم " بروش " يحتوي على مضادات أكسدة ، وفيتامينات ، ومتوافر في الصيدليات ، ومصرح من وزارة الصحة .

وأردفت : لا يباع سوا في الصيدليات مما يضمن أمان المنتج ، والتفتيش الدائم على جودة تخزينه.



وأوضحت في تصريحات سابقة :" يتم استخدام كريم بروش مرتين يوميا ويتم ملاحظة نتيجة الاستخدام بعد الانتهاء من استخدام اول عبوة من الكريم ".



ولفتت لونا الحفني :" بروش كريم مصرح من وزارة الصحة يحتوي الكريم على الكولاجين بنسبة مناسبة لتفتيح وترطيب البشرة ".