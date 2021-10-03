التعليم العالي: هذه فرصة الطلاب في تقليل الاغتراب

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن طلاب المرحلة الأولي والثانية أمامهم فرصة للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب مع طلاب المرحلة الثالثة.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:"نحو ربع مليون طالب سجلو في تنسيق المرحلة الثالثة".



وأكمل المتحدث باسم وزارة التعليم العالي:" نوفر التطعيم لجميع طلاب الجامعات علي مستوي الجمهورية، مردفا:" مراكز الشباب ونقاط التعطيم بكافة الجامعات توفر اللقاحات للجميع"..

وأضاف:" يشترط لحضور الطالب الجامعة الحصول علي التطعيم، ويجب أن يصطحب الطالب الحاصل علي التطعيم علي الشهادة التي تفيد حصوله علي التطعيم".

