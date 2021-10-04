عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس جديدة لمسلسل إجازة مفتوحة يشاركها شريف منير للجمهور

صدى البلد

شارك النجم شريف منير صورا جديدة من كواليس مسلسله الجديد “اجازة مفتوحة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ولاقت تفاعل عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: المسلسل جميل - اداء عالي - تمثيلك رهيب.

txt

بالممسحة.. شريف منير يروج للأحداث القادمة من مسلسل إجازة مفتوحة

txt

شريف منير يشارك جمهوره بصور من كواليس مسلسله الجديد إجازة مفتوحة

مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

 

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

 

وشارك الفنان شريف منير،جمهوره،مجموعة صور من مسلسله الجديد"إجازة مفتوحة"،وذلك من خلال حسابهم الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب معلقا من خلال الصور :"الأحداث هتبدأ تسخن .. إنتظروني من السبت إلى الأربعاء ٨ مساءً على قناة ON E .. وعلى منصة WATCH IT .. مشاهدة ممتعة".

أخر أخبار شريف منير مسلسل اجازة مفتوحة النجم شريف منير الفنان شريف منير كواليس اجازة مفتوحة

ترشيحاتنا

موظفة سابقة في فيسبوك تكشف عن أكبر قضية تضليل في تاريخ الشركة

عضة ثعبان من داخل مرحاض تقتل طفلة في السعودية

أكثر دعاء مستجاب في جوف الليل لقضاء الحاجة

الوحدة الإماراتي يكشف موقفه من مفاوضات كارتيرون وموسيماني وحقيقة طلب ضم معلول وبن شرقي

يستغرق 3 سنوات ويتكلف 600 مليون دولار.. رئيس الحكومة الليبية يعلن عن مشروع ضخم

بحوزتهما 8 تماثيل أثرية.. سقوط شقيقين نقبا عن الآثار داخل قطعة أرض بالفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: «اطمئنوا على أولادكم والتزموا بالإجراءات الاحترازية»

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ