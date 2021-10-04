كواليس جديدة لمسلسل إجازة مفتوحة يشاركها شريف منير للجمهور

شارك النجم شريف منير صورا جديدة من كواليس مسلسله الجديد “اجازة مفتوحة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت تفاعل عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: المسلسل جميل - اداء عالي - تمثيلك رهيب.

مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وشارك الفنان شريف منير،جمهوره،مجموعة صور من مسلسله الجديد"إجازة مفتوحة"،وذلك من خلال حسابهم الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال الصور :"الأحداث هتبدأ تسخن .. إنتظروني من السبت إلى الأربعاء ٨ مساءً على قناة ON E .. وعلى منصة WATCH IT .. مشاهدة ممتعة".