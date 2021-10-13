10 صور.. انتظام العملية التعليمية في المدارس في خامس يوم دراسة

انتظمت اليوم الأربعاء العملية التعليمية في المدارس في خامس يوم دراسة ، بعد انطلق العام الدراسي يوم 9 أكتوبر الجاري .

يرصد موقع صدى البلد استمرار المدارس في الالتزام بإجراءات قياس حرارة الطلاب على بوابات المدارس ، وتعقيم اياديهم بالمواد المعقمة ، إلى جانب الالتزام بتنظيم طابور الصباح وتحية العلم وارتداء الكمامات وتقليل الاعداد قدر الإمكان داخل الفصول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،قد أصدرت، منذ قليل، قرارات جديدة حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ولتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس لـ العام الدراسي 2021/2022.

تمثلت قرارات وزارة التربية والتعليم فيما يلي:

قرارات وزير التعليم :

وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.

منع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز) الا بعد التنسيق المسبق مع السيد المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام السادة العاملين بها.

منع تصوير الطلاب الا بعد موافقة كتابيه من ولى الامر.

يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

يتولى السيد مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن اتاحة العمل لفترة ثالثة اذا تطلب الامر.

بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.

استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات)لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.

السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.

على جانب آخر، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انه قد تم الانتهاء من إصدار الشهادات المؤمنة لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم: الشهادات المؤمنة لطلبة الدور الثاني الثانوية العامة الآن وفي طريقها للمديريات ثم المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم: على طلاب الثانوية العامة استلام الشهادات المؤمنة من المدارس بعد الساعة العاشرة من صباح الغد الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١.

وتابع الوزير: أتمنى لجميع خريجي الثانوية العامة هذا العام خالص تمنيات الوزارة بالتوفيق والسداد.

وتلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات من أولياء أمور الطلاب المقيدين بفصول خدمات الثانوية العامة المسائية عن موعد بدء الدراسة بهذه الفصول.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن الدراسة بفصول الخدمات للثانوية العامة المسائية بدأت في نفس موعد بدء الدراسة لزملائهم المنتظمين بفصول الثانوية العادية بالعام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة ، أن طلاب الخدمات يعاملون معاملة الطلاب المنتظمين بالدراسة المقيدين قيدا قانونيا بالمدارس الرسمية الحكومية.