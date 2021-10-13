أخبار التعليم| توجيهات للمديريات بحصر أعداد طلاب أولى ثانوي.. وأشرف صبحي يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تكريم الأعمال الأدبية المتميزة في احتفالية جامعة عين شمس بيوم اللغة العربية

أعلنت جامعة عين شمس، إقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، داعيةً أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع الطلاب للمشاركة بالإنتاج الأدبي في أي من المجالات الآتية شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي.



التعليم العالي: طلاب الكويت يتصدرون قائمة الوافدين للدراسة في مصر



قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس قطاع الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة تجري إحصائية يومية كنوع من المتابعة للتعرف على الجنسيات المقبلة على الدراسة في مصر، حيث تحتل الكويت المرتبة الأولى التوجه لمصر للدراسة والإعداد في زيادة وسيتم حصرها مع نهاية موسم التقديم للعام الدراسي الجديد.

جامعة الفيوم تستضيف اللواء سمير فرج خلال احتفالها بانتصارات أكتوبر



شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفالية الجامعة بالذكرى ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي استضافت خلالها اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، بحضور أ.د أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، واللواء أحمد عابدين، المستشار العسكري للمحافظة، ود. محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والسادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وممثلين عن الأزهر والكنيسة والهيئات والمؤسسات المختلفة وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/١٠/١٢ بقاعة الاحتفالات الكبرى.



التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد طلاب أولى ثانوي لتوزيع التابلت





أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا جديدا إلى المديريات التعليمية بشأن تابلت أولى ثانوي.



وزير التعليم يعلن إصدار الشهادات المؤمنة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انه قد تم الانتهاء من إصدار الشهادات المؤمنة لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة .



وزير التعليم العالي: إضفاء طابع تراثي على بيت مصر للطلاب في باريس





عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار متابعة تنفيذ مشروع "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع شركة "سيكرا" الشركة المنفذة لمشروع بناء "بيت مصر" بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، وذلك على هامش مشاركة الوزير في الدورة (212) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، لإلقاء كلمة مصر والمجموعة العربية.



رئيس جامعة بني سويف يفتتح قسم الهندسة الكهربائية بتكلفة 6 ملايين جنيه



افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في تخصصي هندسة "الالكترونيات، والاتصالات، والقوي والآلات الكهربية" بنظام الفصلين الدراسيين.





وزير التعليم الأسبق يزور جامعة دمياط استعدادا لاجتماع لجنة علوم الحاسب





استقبل اليوم ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط، الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق عضو اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وذلك على هامش استضافة كلية الحاسبات والمعلومات الاجتماع الشهري لـ لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والمقرر انعقاده غدًا الأربعاء.



أشرف صبحي والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان يفتتحان المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية الذي نظمته كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان بإشراف الدكتورة أمل رياض عميد الكلية بفندق شيراتون القاهرة ضمن أنشطة مشروع“*An Eco Sysyem Approach for Promoting Health* *Related Physical Activities in Intercultural Dialog*”.



تعليم قنا: انتهاء أزمة كثافة الفصول بمدرسة نجع رجب الإبتدائية بقوص





أكد الدكتور محمد خلف ، مدير إدارة قوص التعليمية جنوب قنا، أنه تم الاتفاق على تسكين تلاميذ الصفوف الأولى بمدرسة نجع رجب "فترة مسائية " بمدرسة الشعراني الإبتدائية الجديدة، و تسكين تلاميذ الصفوف الرابع و الخامس والسادس الإبتدائي "فترة مسائية" بمدرسة أبوبكر الصديق بالشعراني.