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تعليم

محافظة دمياط

وزير التعليم الأسبق يزور جامعة دمياط استعدادا لاجتماع لجنة علوم الحاسب

صدى البلد

استقبل اليوم ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط، الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق عضو اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وذلك على هامش استضافة كلية الحاسبات والمعلومات الاجتماع الشهري لـ لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والمقرر انعقاده غدًا الأربعاء.

حضر اليوم من اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية كل من الدكتور إبراهيم الحناوي الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق والدكتورة إيمان ثروت الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد هاشم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الالكترونيات  وزارة البحث العلمي .

كما حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور ناهد فكري عميد كلية التمريض والدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة والدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب. 

ورحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية مؤكدًا أن الجامعة شَرُفَت باستقبالهم اليوم متمنيًا لهم عقد اجتماع ناجح برحاب كلية الحاسبات والمعلومات. 

وأهدى رئيس الجامعة  أعضاء اللجنة التخطيطية العليا بقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية درع الجامعة تقديرًا وتكريمًا لزيارتهم الأولى للجامعة.

 وفي نهاية اللقاء اصطحب رئيس الجامعة أعضاء اللجنة التخطيطية العليا في جولة تفقدية بحرم الجامعة الجديد للتعرف على مشروعات الجامعة. 

وأشاد أعضاء اللجنة التخطيطية العليا بمستوى الإنشاءات الجامعية ولما وصلت اليه الجامعة من هذا المستوى في فترة وجيزة متمنيين للجامعة مزيدًا من الإزدهار الفترة المقبلة.

 ويعقد غدًا في رحاب كلية الحاسبات والمعلومات اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بحضور أعضاء اللجنة التخطيطية العليا وأعضاء اللجنة عمداء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعة المصرية الحكومية.

 

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