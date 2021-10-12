وزير التعليم يعلن إصدار الشهادات المؤمنة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انه قد تم الانتهاء من إصدار الشهادات المؤمنة لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة .

وقال وزير التربية والتعليم : الشهادات المؤمنة لطلبة الدور الثاني الثانوية العامة الان وفي طريقها للمديريات ثم المدارس.

واضاف وزير التربية والتعليم : على طلاب الثانوية العامة استلام الشهادات المؤمنة من المدارس بعد الساعة العاشرة من صباح الغد الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١

وتابع الوزير : أتمنى لجميع خريجي الثانوية العامة هذا العام خالص تمنيات الوزارة بالتوفيق والسداد.

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيحا هاما لطلاب الثانوية العامة.

قال وزير التربية والتعليم : تقرر أن يستمر إتاحة إمكانية تعريب مواد اللغات في امتحانات الثانوية العامة القادمة كما كان في العام الماضي.

وعلى جانب آخر ، كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).

ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن تعديل منهج الأحياء المقرر على طلاب الثانوية العامة ، مشيرةً إلى أنه كما هو كالعام السابق دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لم يتم طباعتها، وإنما يتم فقط إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، والتي تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي.

وأكدت الخريطة الزمنية الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي: