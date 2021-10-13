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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: قراران مهمان بشأن أولياء الأمور ونقل المعلمين

طارق شوقي
طارق شوقي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة؛ لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، على أن يتم الإعلان عنها بالمدرسة، ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج؛ للحفاظ على الصحة العامة، وذلك حرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ولتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسي 2021/ 2022.


وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تم منع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز)؛ إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام السادة العاملين بها، وكذا منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولي الأمر، كما يحظر الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

وأضافت الوزارة أن مدير المديرية سيتولى إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.


وأشارت إلى أنه تقرر استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات) لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.


وأوضحت أنه تقرر أيضا السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس.

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