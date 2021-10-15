أمّ تكشف تفاصيل مرض ابنها بـ الشيخوخة المبكرة .. فيديو

قالت دينا محمد والدة زين، الطفل الذي يعاني من مرض "البروجيريا " الشيخوخة المبكرة، إنه تم إكتشاف إصابة ابنها بهذا المرض بعد سنة من عمره، مؤكدا أنه لا يوجد علاج لهذا المرض حتى الآن.

وأضافت دينا محمد، خلال لقاء لها لبرنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي ام سي”، أن المدرسة تقوم بمجهودات كبيرة معه، مشيرة إلى أنها تخطت جميع الصعاب وتتعامل مع ابنها كشخص عادي وتعيش حياه طبيعية.

وتابعت أن مرض البروجيريا عبارة عن اضطراب وراثى نادر يصاب به الأطفال و أعراضه تشبه أعراض الشيخوخة ولكن فى سن مبكرة جدا.

لديها طفلان مصابان بنفس المرض

وأشارت والدة الطفل الطفل الذي يعاني من مرض "البروجيريا " إلى أن إحدى السيدات فى المواقع الأجنبية لديها طفلان مصابان بنفس المرض فتواصلت معها ونصحتنى بالتواصل مع إحدى المراكز الطبية فى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه من الممكن أن يكون هناك علاج.